ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона
ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона
Агенты ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжело ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА РИА Новости, 27.11.2025
в мире
фбр
вашингтон
сша
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Агенты ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжело ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Агенты ФБР
в больших количествах присутствуют на пересечении улиц 17 и I, место оцеплено, как и прилегающая площадь. До Белого дома не более полукилометра.
Один участок улицы значительно освещен стоящей рядом техникой. Туда стекаются люди в куртках ФБР. Они ведут записи и разговаривают по мобильным.
Не смущает перекрытие центра города местных бездомных. Они лишь в растерянности бродят со своими тележками. А некоторые выпрашивают алкоголь и деньги, сидя прямо внутри оцепления, за желтыми полицейскими лентами.