ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Агенты ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжело ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Агенты ФБР в больших количествах присутствуют на пересечении улиц 17 и I, место оцеплено, как и прилегающая площадь. До Белого дома не более полукилометра.

Один участок улицы значительно освещен стоящей рядом техникой. Туда стекаются люди в куртках ФБР. Они ведут записи и разговаривают по мобильным.