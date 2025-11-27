Рейтинг@Mail.ru
ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона - РИА Новости, 27.11.2025
02:59 27.11.2025
ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона
ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона
2025
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Агенты ФБР и криминалисты работают на месте стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжело ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Агенты ФБР в больших количествах присутствуют на пересечении улиц 17 и I, место оцеплено, как и прилегающая площадь. До Белого дома не более полукилометра.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы
02:17
02:17
Один участок улицы значительно освещен стоящей рядом техникой. Туда стекаются люди в куртках ФБР. Они ведут записи и разговаривают по мобильным.
Не смущает перекрытие центра города местных бездомных. Они лишь в растерянности бродят со своими тележками. А некоторые выпрашивают алкоголь и деньги, сидя прямо внутри оцепления, за желтыми полицейскими лентами.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
В полиции рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
01:48
01:48
 
