В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Кварталы вокруг Белого дома перекрыты полицией после стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжелые ранения получили бойцы нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Правоохранители провели пресс-конференцию об инциденте прямо на перекрестке улиц на углу площади, где было совершено преступление. До Белого дома оттуда 600 метров. Большое количество журналистов и блогеров стояли вплотную к проезжей части, вызывая на дорогах заметную растерянность.

Перекрыты полицией прилегающие кварталы, правоохранители вооружены полуавтоматическими винтовками.

Закрыт парк на южной стороне Белого дома. Мимо пункта контроля ездят машины секретной службы. За пуленепробиваемым окном резиденции на первом этаже можно разглядеть украшенную гирляндой новогоднюю елку.