В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы - РИА Новости, 27.11.2025
02:17 27.11.2025
В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы
В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы - РИА Новости, 27.11.2025
В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы
Кварталы вокруг Белого дома перекрыты полицией после стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжелые ранения получили бойцы нацгвардии, передает... РИА Новости, 27.11.2025
2025
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
В Вашингтоне перекрыли кварталы вокруг Белого дома после стрельбы

Полиция перекрыла кварталы вокруг Белого дома после стрельбы в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Кварталы вокруг Белого дома перекрыты полицией после стрельбы в центре Вашингтона, в результате которой тяжелые ранения получили бойцы нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители провели пресс-конференцию об инциденте прямо на перекрестке улиц на углу площади, где было совершено преступление. До Белого дома оттуда 600 метров. Большое количество журналистов и блогеров стояли вплотную к проезжей части, вызывая на дорогах заметную растерянность.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР
01:10
Перекрыты полицией прилегающие кварталы, правоохранители вооружены полуавтоматическими винтовками.
Закрыт парк на южной стороне Белого дома. Мимо пункта контроля ездят машины секретной службы. За пуленепробиваемым окном резиденции на первом этаже можно разглядеть украшенную гирляндой новогоднюю елку.
Закрыт и парк Лафайет с северной стороны Белого дома.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома пока нет
01:40
 
