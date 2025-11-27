Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома пока нет

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома, а также с участков в центре Вашингтона вблизи места стрельбы в нацгвардейцев пока нет, сообщили РИА Новости в Секретной службе США и полиции.

"Информации пока нет", - заявили сотрудники секретной службы, которые охраняют периметр Белого дома.

Полиция также сообщила, что пока сроки снятия ограничений остаются неизвестными.

Ранее Белый дом и близлежащие участки в центре Вашингтона оцепили из-за стрельбы в нацгвардейцев рядом с резиденцией президента США, передавал корреспондент РИА Новости.

Стрельба произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.