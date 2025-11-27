https://ria.ru/20251127/vashington-2057869430.html
Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома пока нет
Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома пока нет - РИА Новости, 27.11.2025
Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома пока нет
Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома, а также с участков в центре Вашингтона вблизи места стрельбы в нацгвардейцев пока нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2025
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Информации о сроках снятия оцепления с Белого дома, а также с участков в центре Вашингтона вблизи места стрельбы в нацгвардейцев пока нет, сообщили РИА Новости в Секретной службе США и полиции.
"Информации пока нет", - заявили сотрудники секретной службы, которые охраняют периметр Белого дома.
Полиция также сообщила, что пока сроки снятия ограничений остаются неизвестными.
Ранее Белый дом и близлежащие участки в центре Вашингтона оцепили из-за стрельбы в нацгвардейцев рядом с резиденцией президента США, передавал корреспондент РИА Новости.
Стрельба произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп
сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон
"абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.