Раненные в Вашингтоне нацгвардейцы были при исполнении, заявили в полиции

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Сотрудники нацгвардии, раненные при стрельбе в Вашингтоне, были при исполнении и имели служебное оружие, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям департамента столичной полиции Джеффри Кэррол.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.