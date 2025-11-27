Раненные в Вашингтоне нацгвардейцы были при исполнении, заявили в полиции

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Сотрудники нацгвардии, раненные при стрельбе в Вашингтоне, были при исполнении и имели служебное оружие, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям департамента столичной полиции Джеффри Кэррол.
"Военнослужащие национальной гвардии округа Колумбия проводили патруль с высоким уровнем видимости… военнослужащие, в которых стреляли, как мне сообщили, были вооружены", - сказал он журналистам.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.