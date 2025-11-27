https://ria.ru/20251127/vashington-2057866420.html
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР - РИА Новости, 27.11.2025
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР
Власти США намерены продолжать работать над безопасностью в Вашингтоне, сообщил глава ФБР Кэш Патель после стрельбы возле Белого дома. РИА Новости, 27.11.2025
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР
