Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР - РИА Новости, 27.11.2025
01:10 27.11.2025
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР - РИА Новости, 27.11.2025
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР
Власти США намерены продолжать работать над безопасностью в Вашингтоне, сообщил глава ФБР Кэш Патель после стрельбы возле Белого дома. РИА Новости, 27.11.2025
Власти США обеспечат безопасность в Вашингтоне, заявил глава ФБР

Глава ФБР Патель: США продолжат обеспечивать безопасность в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Власти США намерены продолжать работать над безопасностью в Вашингтоне, сообщил глава ФБР Кэш Патель после стрельбы возле Белого дома.
"Мы продолжим обеспечивать безопасность Вашингтона", – сказал он журналистам.
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии
00:44
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне
01:05
 
