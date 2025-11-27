У Белого дома в Вашингтоне усилили охрану после стрельбы в нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили и усилили охрану после стрельбы в нацгвардейцев, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас парковая территория у Белого дома оцеплена желтой лентой с надписью "полицейскую линию не пересекать". По периметру расставили агентов Секретной службы США с пулеметами.
Над местом стрельбы, вблизи станции метро Farragut Metro, что в пяти минутах ходьбы от администрации США, около 30 минут курсировал вертолет. Территория у метро и площади Farragut, где, по словам очевидцев, произошла стрельба, также оцеплена, внутри периметра находится большое количество автомобилей полиции, нацгвардии, ФБР и пожарной службы. Прессу и публику территорию попросили покинуть.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен. Раненые в Вашингтоне служащие нацгвардии скончались в больнице, сообщил губернатор Западной Вирджинии.