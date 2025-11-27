Раненные при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы умерли в больнице

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Раненные при стрельбе в Вашингтоне служащие национальной гвардии скончались в больнице, сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей.
"С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих национальной гвардии Западной Вирджинии, получивших огнестрельное ранение сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений", - сообщил он в соцсети X.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было - он улетел во Флориду. Трамп, в свою очередь, заявил, что стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне серьезно ранен.
