Раненные при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы умерли в больнице
00:00 27.11.2025 (обновлено: 00:20 27.11.2025)
Раненные при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцы умерли в больнице
Раненные при стрельбе в Вашингтоне служащие национальной гвардии скончались в больнице, сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей. РИА Новости, 27.11.2025
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Раненные при стрельбе в Вашингтоне служащие национальной гвардии скончались в больнице, сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей.
"С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих национальной гвардии Западной Вирджинии, получивших огнестрельное ранение сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений", - сообщил он в соцсети X.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было - он улетел во Флориду. Трамп, в свою очередь, заявил, что стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне серьезно ранен.
