Вакциной против колоректального рака интересуются в мире, заявила Скворцова

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Вакциной ФМБА для терапии колоректального рака интересуются в Израиле, Германии, Швейцарии и других странах, запросы поступают каждый день, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "ОНКОПЕПТ" для лечения колоректального рака.

"Конечно, как выяснилось для мира, это тоже оказалось таким бумом, потому что прошло-то всего несколько недель, и каждый день мы получаем запросы из Израиля , из Германии , из Швейцарии и так далее. Нам пишут и пациенты, и врачи. Вчера из женевской клиники профессор - "Можно ли попросить?", - рассказала Скворцова в ходе лекции Конгресса молодых ученых.

Она отметила, что подбор пациентов ограничен метастатическим поражением, когда человек фактически прооперирован и прошел как минимум два курса химиотерапии.

"Но это требования международные, вообще всех структур при Организации Объединенных Наций. То есть мы должны сначала доказать, что на таких тяжелых работает для того, чтобы можно было, соответственно, на более ранние стадии применить. Хотя это неправильно по идеологии", - пояснила глава агентства.

Она подчеркнула, что в ФМБА работают над тем, чтобы сразу определять, насколько "горячая опухоль": насколько дестабилизирован геном, какая мутагенность.

"В том случае, если опухоль готова и окружение ее готово - брать разрешение, проводить через комиссию и достаточно рано вводить тот препарат, который поможет пациенту", - сообщила Скворцова.