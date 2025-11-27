https://ria.ru/20251127/ustanovka-2057909432.html
ВС России уничтожили гексакоптер ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) и гексакоптер R-18 ВСУ под Константиновкой, сообщили РИА Новости, 27.11.2025
