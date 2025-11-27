https://ria.ru/20251127/uscherb-2057958166.html
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
27.11.2025
2025-11-27T11:41:00+03:00
2025-11-27T11:41:00+03:00
2025-11-27T12:43:00+03:00
2025
С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб
Суд взыскал с фигурантов дела о теракте на Крымском мосту более 7 млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону взыскал в солидарном порядке с фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
В четверг суд признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств. Всех восьмерых подсудимых суд приговорил к пожизненному лишению свободы.
"По искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых в солидарном порядке судом взыскано более 7 миллиардов рублей", - сказал представитель суда.
Источник уточнил агентству, что среди потерпевших - девочка, получившая травмы при взрыве, а также Минобороны РФ
, управление федеральных автомобильных дорог "Тамань", "Крымская железная дорога
".
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк
и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив
в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине
взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Проезжавшая на автомобиле с родителями по Крымскому мосту несовершеннолетняя девочка получила множественные повреждения, также был причинен значительный имущественный ущерб Российской Федерации, физическим и юридическим лицам.