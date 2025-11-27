С фигурантов дела о теракте на Крымском мосту взыскали ущерб

Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону взыскал в солидарном порядке с фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

В четверг суд признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств. Всех восьмерых подсудимых суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

"По искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых в солидарном порядке судом взыскано более 7 миллиардов рублей", - сказал представитель суда.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.