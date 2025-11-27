Ситуация с Украиной ведет ЕС к финансовому кризису, считают в Нидерландах

ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Неопределенность вокруг мирного соглашения и желание ЕС продолжать войну на Украине ведет Европу к финансовому кризису, деньги постепенно заканчиваются, заявил член парламента Нидерландов от крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер.

"В будущем ситуация вокруг мирного соглашения с Россией для Украины , а также для Европы будет только ухудшаться. Это ведет Европу к финансовому кризису и весьма проблематичному будущему", - заявил Деккер на заседании парламента Нидерландов в четверг.

По его словам, в "коалиции желающих" по Украине все думают в одном направлении.

"Моральное осуждение России и продолжающееся изо всех сил стремление к проигрышной войне. Даже если это противоречит американским мирным планам. Нам пока что это стоило лишь огромных денег, которые постепенно заканчиваются", - отметил депутат.

Для Украины же, отметил Деккер, это стоит сотни тысяч жизней.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.