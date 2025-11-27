https://ria.ru/20251127/ukraina-2058208416.html
Ситуация с Украиной ведет ЕС к финансовому кризису, считают в Нидерландах
2025-11-27T22:58:00+03:00
Депутат Деккер: ситуация вокруг Украины ведет Европу к финансовому кризису
ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Неопределенность вокруг мирного соглашения и желание ЕС продолжать войну на Украине ведет Европу к финансовому кризису, деньги постепенно заканчиваются, заявил член парламента Нидерландов от крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер.
"В будущем ситуация вокруг мирного соглашения с Россией
для Украины
, а также для Европы
будет только ухудшаться. Это ведет Европу к финансовому кризису и весьма проблематичному будущему", - заявил Деккер на заседании парламента Нидерландов
в четверг.
По его словам, в "коалиции желающих" по Украине все думают в одном направлении.
"Моральное осуждение России и продолжающееся изо всех сил стремление к проигрышной войне. Даже если это противоречит американским мирным планам. Нам пока что это стоило лишь огромных денег, которые постепенно заканчиваются", - отметил депутат.
Для Украины же, отметил Деккер, это стоит сотни тысяч жизней.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.