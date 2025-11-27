МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украина не способна содержать армию в 800 тысяч военных, это слишком много, заявил бывший офицер украинской разведки Иван Ступак.
"Количество военных сил Украины, прошу аудиторию остыть… Восемьсот тысяч – это очень много, мы не в состоянии обеспечить такое количество военных. Германия — 180 тысяч, Польша — 200 тысяч, у нас не может быть 800 тысяч. Мы не можем в мирное время держать такую армию. Кроме варианта, если наши западные партнеры возьмут на содержание нашу армию, скажут: "Вы нас обеспечиваете охраной, мы готовы вам выплачивать деньги на вашу армию, сколько вы считаете нужным, или давайте согласуем", - сказал Ступак в эфире телеканала "Новости.Live".
Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали собственные предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана президента США Дональда Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.