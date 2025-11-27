Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что Украина проиграет и без помощи США, и с ней - РИА Новости, 27.11.2025
21:03 27.11.2025 (обновлено: 21:47 27.11.2025)
В Нидерландах заявили, что Украина проиграет и без помощи США, и с ней
В Нидерландах заявили, что Украина проиграет и без помощи США, и с ней - РИА Новости, 27.11.2025
В Нидерландах заявили, что Украина проиграет и без помощи США, и с ней
Европа живет в нереалистичном мире, торпедируя жизнеспособные предложения США по урегулированию украинского конфликта, между тем, война будет проиграна Украиной РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
нато
В Нидерландах заявили, что Украина проиграет и без помощи США, и с ней

Депутат Деккер: Украина проиграет войну как без помощи США, так и с ней

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства Нидерландов
Здание генерального консульства Нидерландов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Здание генерального консульства Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Европа живет в нереалистичном мире, торпедируя жизнеспособные предложения США по урегулированию украинского конфликта, между тем, война будет проиграна Украиной как с американской помощью, так и без, считает член парламента Нидерландов от крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер.
По словам Деккера, европейские страны живут в нереалистичном мире, предлагая неприемлемые для России условия мира, такие как прекращение огня, статус-кво для Украины, возможное членство в НАТО и гарантии безопасности, эквивалентные статье 5 Устава НАТО.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Захарова: предложения России по Украине вызывают у НАТО "конвульсии"
Вчера, 18:00
"Именно мы систематически срываем жизнеспособные и реалистичные предложения США и превращаем их в неприемлемый для России сигнал. Мы притворяемся победителями. Но становится все очевиднее, что мы – проигравшие…Под видом стремления к справедливому миру и соблюдению порядка, основанного на правилах, все большая часть Украины приносится в жертву в войне, которая, безусловно, будет проиграна как без американской помощи, так и с ней", - сказал депутат на заседании парламента Нидерландов в четверг.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ермак рассказал, когда США и Украина продолжат переговоры по урегулированию
Вчера, 19:32
 
