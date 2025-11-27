В Нидерландах заявили, что Украина проиграет и без помощи США, и с ней

ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Европа живет в нереалистичном мире, торпедируя жизнеспособные предложения США по урегулированию украинского конфликта, между тем, война будет проиграна Украиной как с американской помощью, так и без, считает член парламента Нидерландов от крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер.
"Именно мы систематически срываем жизнеспособные и реалистичные предложения США и превращаем их в неприемлемый для России сигнал. Мы притворяемся победителями. Но становится все очевиднее, что мы – проигравшие…Под видом стремления к справедливому миру и соблюдению порядка, основанного на правилах, все большая часть Украины приносится в жертву в войне, которая, безусловно, будет проиграна как без американской помощи, так и с ней", - сказал депутат на заседании парламента Нидерландов в четверг.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.