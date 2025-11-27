ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Европа живет в нереалистичном мире, торпедируя жизнеспособные предложения США по урегулированию украинского конфликта, между тем, война будет проиграна Украиной как с американской помощью, так и без, считает член парламента Нидерландов от крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Ральф Деккер.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.