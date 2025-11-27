В Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы

"Призываем Зеленского к честному диалогу о "мирных соглашениях" и справедливому наказанию фигурантов коррупционных скандалов. Депутаты "Европейской солидарности" осуждают практику, когда украинцы узнают о ходе "мирных соглашений" последними и исключительно через западные или российские медиа… " Европейская солидарность " требует немедленного исключения из переговорной группы всех скомпрометированных лиц и привлечения профессиональных дипломатов, профессионалов, имеющих соответствующую специальность и опыт, и защищать национальные интересы Украины, а не себя от уголовных дел", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Партия также настаивает на встрече Зеленского с лидерами всех парламентских фракций, а не только со своей партией "Слуга народа", и доложить о переговорах по урегулированию. Кроме того, в партии заявили, что группа, которая сейчас представляет Украину "состоит не из профессиональных дипломатов, а лиц, дискредитированных коррупционными скандалами". Представители партии также в очередной раз потребовали отставки Ермака и Умерова, а также всех причастных к коррупционным схемам, о которых стало известно из расследования НАБУ. Кроме того, партия заявила, что также настаивает на пересмотре проекта бюджета на 2026 год и перераспределении расходов на армию и социальные программы.