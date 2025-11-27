В Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Партия бывшего украинского президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского исключить из переговорной группы по Украине всех лиц, причастных к коррупционному скандалу в энергетике.
В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы его офиса, а Умерова - с должности секретаря СНБО. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
"Призываем Зеленского к честному диалогу о "мирных соглашениях" и справедливому наказанию фигурантов коррупционных скандалов. Депутаты "Европейской солидарности" осуждают практику, когда украинцы узнают о ходе "мирных соглашений" последними и исключительно через западные или российские медиа… " Европейская солидарность " требует немедленного исключения из переговорной группы всех скомпрометированных лиц и привлечения профессиональных дипломатов, профессионалов, имеющих соответствующую специальность и опыт, и защищать национальные интересы Украины, а не себя от уголовных дел", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Партия также настаивает на встрече Зеленского с лидерами всех парламентских фракций, а не только со своей партией "Слуга народа", и доложить о переговорах по урегулированию. Кроме того, в партии заявили, что группа, которая сейчас представляет Украину "состоит не из профессиональных дипломатов, а лиц, дискредитированных коррупционными скандалами". Представители партии также в очередной раз потребовали отставки Ермака и Умерова, а также всех причастных к коррупционным схемам, о которых стало известно из расследования НАБУ. Кроме того, партия заявила, что также настаивает на пересмотре проекта бюджета на 2026 год и перераспределении расходов на армию и социальные программы.
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму