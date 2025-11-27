Ермак рассказал, когда США и Украина продолжат переговоры по урегулированию

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская и американская делегации в конце текущей недели продолжат переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые были начаты в Женеве.
Ермак 26 ноября сообщал, что провел разговор с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, власти ожидают его приезда в Киев на этой неделе. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в четверг заявил, что Дрисколл уже едет на Украину, его прибытие ожидается в четверг или пятницу.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США выделили в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования те вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев
26 ноября, 08:00
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана президента США Дональда Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00