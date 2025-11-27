Рейтинг@Mail.ru
Путин: на Украине много здоровых людей, желающих договориться с Россией - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058131611.html
Путин: на Украине много здоровых людей, желающих договориться с Россией
Путин: на Украине много здоровых людей, желающих договориться с Россией - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: на Украине много здоровых людей, желающих договориться с Россией
На Украине много здоровых людей, которые хотят выстроить долгосрочные отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:50:00+03:00
2025-11-27T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киргизия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058121055.html
россия
украина
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киргизия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киргизия, Владимир Путин
Путин: на Украине много здоровых людей, желающих договориться с Россией

Путин: на Украине много здоровых людей, желающих выстроить отношения с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале для переговоров
Флаги России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. На Украине много здоровых людей, которые хотят выстроить долгосрочные отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной. Там здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Подписывать документы с Киевом сейчас бессмысленно, заявил Путин
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиргизияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала