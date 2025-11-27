https://ria.ru/20251127/ukraina-2058129011.html
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине
Главные коррупционеры Украины посадили главу верховного суда за коррупцию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:42:00+03:00
2025-11-27T17:42:00+03:00
2025-11-27T17:42:00+03:00
украина
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058149162_0:221:3247:2047_1920x0_80_0_0_00d4361f0921ca81bd199a36927bf3ef.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055203379.html
украина
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058149162_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_770fa8900f9fa62abf527c99fdec7b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, в мире
Украина, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине
Путин: главные коррупционеры Украины посадили главу Верховного суда за коррупцию