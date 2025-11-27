https://ria.ru/20251127/ukraina-2058112264.html
Путин: сворачивание фронта для Украины неизбежно
Путин: сворачивание фронта для Украины неизбежно - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: сворачивание фронта для Украины неизбежно
Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:16:00+03:00
2025-11-27T17:16:00+03:00
2025-11-27T17:17:00+03:00
в мире
киргизия
украина
россия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
киргизия
украина
россия
2025
Новости
ru-RU
Путин: сворачивание фронта для Украины неизбежно
Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта на Украине