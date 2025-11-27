Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 27.11.2025 (обновлено: 17:11 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058109167.html
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России
Москва видит, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:10:00+03:00
2025-11-27T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
аляска
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058149162_0:221:3247:2047_1920x0_80_0_0_00d4361f0921ca81bd199a36927bf3ef.jpg
https://ria.ru/20251127/uitkoff-2057840795.html
россия
москва
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058149162_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_770fa8900f9fa62abf527c99fdec7b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, аляска, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Аляска, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Мирный план США по Украине
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России

Путин: Москва видит, что США в чем-то учитывает позицию РФ по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Москва видит, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом мы видим, что американская сторона в чём-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьёзно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваАляскаВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала