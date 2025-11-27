https://ria.ru/20251127/ukraina-2058109167.html
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России
Москва видит, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что США в плане по Украине в чем-то учитывают позицию России
Путин: Москва видит, что США в чем-то учитывает позицию РФ по Украине