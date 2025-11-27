https://ria.ru/20251127/ukraina-2058105253.html
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. РИА Новости, 27.11.2025
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
Путин заявил о готовности к серьезному обсуждению плана США по Украине