Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 27.11.2025 (обновлено: 17:05 27.11.2025)
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. РИА Новости, 27.11.2025
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин

Путин заявил о готовности к серьезному обсуждению плана США по Украине

Флажки на столе для российско-украинских переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
"Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о составе переговорной делегации РФ.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин прокомментировал план США по Украине
