Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 27.11.2025 (обновлено: 21:56 27.11.2025)
Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Конфликт прекратится, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, в ином случае Россия добьется этого вооруженным путем, сказал президент России...
Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине

Путин: конфликт на Украине прекратится, когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий

Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Конфликт прекратится, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, в ином случае Россия добьется этого вооруженным путем, сказал президент России Владимир Путин.
«

"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем", — заявил он на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
