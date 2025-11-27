https://ria.ru/20251127/ukraina-2058100447.html
Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Конфликт прекратится, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, в ином случае Россия добьется этого вооруженным путем, сказал президент России... РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал условие прекращения конфликта на Украине
Путин: конфликт на Украине прекратится, когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий