Киев не ответил на предложение повысить уровень делегаций, заявили в МИД - РИА Новости, 27.11.2025
16:18 27.11.2025
Киев не ответил на предложение повысить уровень делегаций, заявили в МИД
в мире
россия
украина
стамбул
мария захарова
сергей лавров
владимир зеленский
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина так и не ответила на предложения России повысить уровень делегаций на переговорах с РФ в Стамбуле и создать три рабочие группы, сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
"Для нас был актуален любой формат переговоров, который предполагал бы обсуждение политико-дипломатических путей урегулирования или гуманитарных аспектов, которые приводили бы к реальным результатам. Все наши предложения последнего раунда просто зависли с той стороны. В очередной раз заявив о своих намерениях, они сделали ровно противоположное, а лучше сказать (что - ред.) вообще ничего не сделали", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле
Вчера, 16:11
Официальный представитель МИД отметила, что Россия, несмотря на ее отношение к властям Украины, всегда шла на контакты с Киевом.
"Другое дело, что мы видим, как и стамбульские раунды были сорваны киевским режимом", - добавила Захарова.
РФ и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Российская Федерация передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что РФ готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
Вчера, 16:01
 
