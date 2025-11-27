Рейтинг@Mail.ru
Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
15:59 27.11.2025
Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине
Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине
Евродепутаты в четверг отклонили три поправки к резолюции по Украине, в которых выражалась обеспокоенность коррупционными скандалами в стране и содержался... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
россия
республика крым
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
россия
республика крым
в мире, украина, россия, республика крым, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, европарламент, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Республика Крым, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Европарламент, Дело Миндича
Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине

Евродепутаты отклонили три поправки к резолюции по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Евродепутаты в четверг отклонили три поправки к резолюции по Украине, в которых выражалась обеспокоенность коррупционными скандалами в стране и содержался призыв к Еврокомиссии усилить контроль за использованием предоставляемой помощи, следует из результатов голосования.
В четверг Европарламент принял резолюцию по переговорам по Украине, в которой заявляет, что никогда не признает новые регионы РФ и что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод России со всей признанной территории Украины, включая Крым и Донбасс. Поправки, касавшиеся коррупции, были внесены политическими группами "Патриоты за Европу" и "Левые".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине
24 ноября, 23:14
Первая поправка, внесённая группой "Патриоты за Европу", предлагала добавить в текст обеспокоенность Европарламента коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе. Она была отклонена подавляющим большинством депутатов.
Вторая поправка той же группы предлагала обратиться к Еврокомиссии с просьбой уточнить, связаны ли средства ЕС с коррупционными делами, расследуемыми на Украине, а также ввести жёсткий контроль и строгие аудиторские процедуры для всей помощи. Эта поправка также была подавляющим большинством отклонена.
Поправка, предложенная группой "Левые", призывала выразить серьёзную обеспокоенность в связи с недавними крупными коррупционными скандалами на Украине и создать независимый международный механизм контроля для предотвращения хищений ресурсов и извлечения военной прибыли. Она также не была поддержана.
В итоге в принятом тексте нет никакой критики в адрес Украины или Еврокомиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ЕК пересмотрит выделение средств на энергосектор Украины, пишут СМИ
14 ноября, 09:10
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
Вчера, 09:37
 
В миреУкраинаРоссияРеспублика КрымТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕврокомиссияЕвропарламентДело Миндича
 
 
