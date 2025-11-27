Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Евродепутаты в четверг отклонили три поправки к резолюции по Украине, в которых выражалась обеспокоенность коррупционными скандалами в стране и содержался призыв к Еврокомиссии усилить контроль за использованием предоставляемой помощи, следует из результатов голосования.

В четверг Европарламент принял резолюцию по переговорам по Украине , в которой заявляет, что никогда не признает новые регионы РФ и что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод России со всей признанной территории Украины, включая Крым Донбасс . Поправки, касавшиеся коррупции, были внесены политическими группами "Патриоты за Европу" и "Левые".

Первая поправка, внесённая группой "Патриоты за Европу", предлагала добавить в текст обеспокоенность Европарламента коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе. Она была отклонена подавляющим большинством депутатов.

Вторая поправка той же группы предлагала обратиться к Еврокомиссии с просьбой уточнить, связаны ли средства ЕС с коррупционными делами, расследуемыми на Украине, а также ввести жёсткий контроль и строгие аудиторские процедуры для всей помощи. Эта поправка также была подавляющим большинством отклонена.

Поправка, предложенная группой "Левые", призывала выразить серьёзную обеспокоенность в связи с недавними крупными коррупционными скандалами на Украине и создать независимый международный механизм контроля для предотвращения хищений ресурсов и извлечения военной прибыли. Она также не была поддержана.

В итоге в принятом тексте нет никакой критики в адрес Украины или Еврокомиссии.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.