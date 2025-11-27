Рейтинг@Mail.ru
Киев может мобилизовать мужчин младше 25 лет, считает экс-морпех США - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058062260.html
Киев может мобилизовать мужчин младше 25 лет, считает экс-морпех США
Киев может мобилизовать мужчин младше 25 лет, считает экс-морпех США - РИА Новости, 27.11.2025
Киев может мобилизовать мужчин младше 25 лет, считает экс-морпех США
Украина может принять решение о мобилизации мужчин младше 25 лет после серьезного поражения на поле боя, заявил отставной американский морпех Гил Барндоллар. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:38:00+03:00
2025-11-27T15:38:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
https://ria.ru/20251127/zakharova-2058026900.html
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057999375.html
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057979781.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Киев может мобилизовать мужчин младше 25 лет, считает экс-морпех США

Экс-морпех Барндоллар: Киев может мобилизовать мужчин до 25 лет при поражениях

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина может принять решение о мобилизации мужчин младше 25 лет после серьезного поражения на поле боя, заявил отставной американский морпех Гил Барндоллар.
Барндоллар в интервью журналу Newsweek отметил, что недостаток личного состава на Украине ведет к отсутствию значительных резервов, что влияет на тактические и стратегические действия Киева. Возникают проблемы с ротацией, которые могут сказаться на выносливости и сплоченности ВСУ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова
Вчера, 13:55
"На Украине живут миллионы мужчин, которые могли бы служить, однако не делают этого, включая всех мужчин моложе 25 лет, не подпадающих под призыв... Если это действительно экзистенциальная война... то этим резервом личного состава в конечном счете воспользуются, скорее всего, после серьезного поражения на поле боя", - подчеркнул он.
Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
Вчера, 13:01
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Между тем ранее в сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше".
В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ
Вчера, 12:37
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала