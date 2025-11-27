Рейтинг@Mail.ru
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058057470.html
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины - РИА Новости, 27.11.2025
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
При подписании соглашения по урегулированию от Украины должна выступать сторона, чья легитимность не поддается сомнению, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:24:00+03:00
2025-11-27T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
https://ria.ru/20250821/lavrov-2036712020.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, александр грушко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Грушко
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины

Грушко: при подписании мира от Украины должна выступать легитимная сторона

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины
Флажки России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. При подписании соглашения по урегулированию от Украины должна выступать сторона, чья легитимность не поддается сомнению, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить. В этом смысле мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто от Украины должен сесть за стол переговоров.
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лавров рассказал, когда встанет вопрос легитимности украинских властей
21 августа, 13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала