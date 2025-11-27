https://ria.ru/20251127/ukraina-2058057470.html
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
При подписании соглашения по урегулированию от Украины должна выступать сторона, чья легитимность не поддается сомнению, заявил замглавы МИД РФ Александр...
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
Грушко: при подписании мира от Украины должна выступать легитимная сторона