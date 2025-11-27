На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Руководитель одного из районных военкоматов Ивано-Франковской области на западе Украины задержан за унижение и избиение военнообязанных, сообщили в четверг в украинском госбюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении руководителю одного из районных ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Ивано-Франковской области , который унижал и избивал военнообязанных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, руководитель военкомата, в частности, не менее пяти раз ударил мужчину за то, что тот отказался проходить флюорографию. Пострадавший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

"Во время досудебного расследования следователи выявили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя… Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога", - добавили в ГБР.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия работников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.