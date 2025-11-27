На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Руководитель одного из районных военкоматов Ивано-Франковской области на западе Украины задержан за унижение и избиение военнообязанных, сообщили в четверг в украинском госбюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении руководителю одного из районных ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Ивано-Франковской области, который унижал и избивал военнообязанных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, руководитель военкомата, в частности, не менее пяти раз ударил мужчину за то, что тот отказался проходить флюорографию. Пострадавший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.
"Во время досудебного расследования следователи выявили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя… Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога", - добавили в ГБР.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия работников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.