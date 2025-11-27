Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных
27.11.2025
14:39 27.11.2025
На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных
На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных - РИА Новости, 27.11.2025
На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных
Руководитель одного из районных военкоматов Ивано-Франковской области на западе Украины задержан за унижение и избиение военнообязанных, сообщили в четверг в... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
ивано-франковская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
ивано-франковская область
украина, ивано-франковская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На западе Украины задержали главу военкомата за избиение военнообязанных

Главу одного из ТЦК Украины задержали за избиение военнообязанных

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Руководитель одного из районных военкоматов Ивано-Франковской области на западе Украины задержан за унижение и избиение военнообязанных, сообщили в четверг в украинском госбюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении руководителю одного из районных ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Ивано-Франковской области, который унижал и избивал военнообязанных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Побег мобилизованного из буса ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Одессе мобилизованный сбежал прямо из машины ТЦК, сообщают СМИ
23 ноября, 17:39
По информации ведомства, руководитель военкомата, в частности, не менее пяти раз ударил мужчину за то, что тот отказался проходить флюорографию. Пострадавший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.
"Во время досудебного расследования следователи выявили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя… Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога", - добавили в ГБР.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия работников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Протест против действий ТЦК и полиции в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пленный рассказал, сколько сотрудники ТЦК получают за мобилизованных
13 ноября, 03:59
 
Украина, Ивано-Франковская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
 
 
