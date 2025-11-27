Рига передала Киеву 12 тысяч дронов в 2025 году, заявили в МИД Украины

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Латвия в этом году передала Киеву 12 тысяч дронов.

"Спасибо за лидерство в "коалиции дронов", в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тысяч дронов. Обсудили увеличение темпов производства и поставок на 2026 год", - приводит слова Сибиги МИД Украины на своей странице в Facebook*.

Минобороны Латвии ранее сообщало, что страны-участницы коалиции обязались в 2025 году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.