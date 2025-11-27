Рейтинг@Mail.ru
Рига передала Киеву 12 тысяч дронов в 2025 году, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058042250.html
Рига передала Киеву 12 тысяч дронов в 2025 году, заявили в МИД Украины
Рига передала Киеву 12 тысяч дронов в 2025 году, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 27.11.2025
Рига передала Киеву 12 тысяч дронов в 2025 году, заявили в МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Латвия в этом году передала Киеву 12 тысяч дронов. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:35:00+03:00
2025-11-27T14:35:00+03:00
в мире
украина
латвия
андрей сибига
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
https://ria.ru/20251127/evropa-2058031169.html
https://ria.ru/20251127/evropa-2058014123.html
украина
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, латвия, андрей сибига, нато
В мире, Украина, Латвия, Андрей Сибига, НАТО
Рига передала Киеву 12 тысяч дронов в 2025 году, заявили в МИД Украины

Сибига: Латвия передала Украине 12 тысяч дронов в 2025 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины
Флаги Латвии и Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Латвия в этом году передала Киеву 12 тысяч дронов.
"Спасибо за лидерство в "коалиции дронов", в рамках которой Латвия передала в этом году 12 тысяч дронов. Обсудили увеличение темпов производства и поставок на 2026 год", - приводит слова Сибиги МИД Украины на своей странице в Facebook*.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Эксперт рассказал, почему Европа паникует из-за конфликта на Украине
Вчера, 14:08
В коалицию, которую возглавляют Латвия и Великобритания, входят 20 государств: Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. В июле к группе присоединились Бельгия и Турция.
Минобороны Латвии ранее сообщало, что страны-участницы коалиции обязались в 2025 году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины и ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пушков рассказал о главной ошибке Европы в украинском конфликте
Вчера, 13:25
 
В миреУкраинаЛатвияАндрей СибигаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала