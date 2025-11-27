Рейтинг@Mail.ru
Трампу безразлична Украина, заявил экс-президент Польши - РИА Новости, 27.11.2025
13:50 27.11.2025
Трампу безразлична Украина, заявил экс-президент Польши
Трампу безразлична Украина, заявил экс-президент Польши - РИА Новости, 27.11.2025
Трампу безразлична Украина, заявил экс-президент Польши
Президенту США Дональду Трампу безразлична Украина, ему важны отношения с Россией, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в эфире издания Onet. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:50:00+03:00
2025-11-27T13:50:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
бронислав коморовский
владимир путин
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, бронислав коморовский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Бронислав Коморовский, Владимир Путин
Трампу безразлична Украина, заявил экс-президент Польши

Экс-президент Польши Коморовский: Трампу безразлична Украина

ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу безразлична Украина, ему важны отношения с Россией, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в эфире издания Onet.
"Нет. Украина абсолютно не является предметом его заботы. Предметом его заботы и определенных желаний являются как можно лучшие отношения с Россией. И я думаю, что его отношение к Украине достаточно полно безразличия", - сказал Коморовский.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине
Вчера, 11:06
Бывший лидер Польши выразил мнение, что Трамп просто хочет "как можно быстрее закончить" конфликт на Украине "без потери лица, а также без потерь в американском и западном общественном мнении". Россия же, по мнению Коморовского, интересует Трампа в том числе как "потенциальный экономический партнер". Политик считает, что это видно по поведению представителей администрации Трампа и языку, который используется ими в отношении РФ.
"Но прежде всего Россия для Трампа является желанным политическим партнером, так как Россия как очень сильное государство и очень влиятельное в ряде регионов мира может Трампу предоставить помощь в решении трудных вопросов - на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке", - заключил Коморовский.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому
26 ноября, 06:48
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампБронислав КоморовскийВладимир Путин
 
 
