Трампу безразлична Украина, заявил экс-президент Польши

ВАРШАВА, 27 ноя - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу безразлична Украина, ему важны отношения с Россией, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в эфире издания Onet.
"Нет. Украина абсолютно не является предметом его заботы. Предметом его заботы и определенных желаний являются как можно лучшие отношения с Россией. И я думаю, что его отношение к Украине достаточно полно безразличия", - сказал Коморовский.
Бывший лидер Польши выразил мнение, что Трамп просто хочет "как можно быстрее закончить" конфликт на Украине "без потери лица, а также без потерь в американском и западном общественном мнении". Россия же, по мнению Коморовского, интересует Трампа в том числе как "потенциальный экономический партнер". Политик считает, что это видно по поведению представителей администрации Трампа и языку, который используется ими в отношении РФ.
"Но прежде всего Россия для Трампа является желанным политическим партнером, так как Россия как очень сильное государство и очень влиятельное в ряде регионов мира может Трампу предоставить помощь в решении трудных вопросов - на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке", - заключил Коморовский.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.