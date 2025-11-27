Зеленский согласится на отставку Ермака, считает Азаров

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский вынужден будет согласиться на отставку главы своего офиса Андрея Ермака для сохранения собственной власти и создания видимости борьбы с коррупцией, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, Зеленский сейчас находится в трудном безвыходном положении.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.