МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация, цитирует бывшего командира бригады ВСУ "Азов"* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина издание Military Watch Magazine.
"Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и "целые сектора", поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед", — говорится в публикации.
Украинский боевик добавил, что ситуация на поле боя для Украины лишь ухудшается.
"На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений", — сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Накануне телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
* Запрещенная в России террористическая организация.