Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговоры

"Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда прав, хочу ему не совет дать, хочу сказать то, что вижу я - если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.