Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговоры - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 27.11.2025 (обновлено: 12:41 27.11.2025)
Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговоры
Президент Белоруссии заявил, что пока у Украины есть выход к морю и есть такие города, как Одесса и Николаев, но "этого может и не быть в один миг". РИА Новости, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии заявил, что пока у Украины есть выход к морю и есть такие города, как Одесса и Николаев, но "этого может и не быть в один миг".
«

"Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда прав, хочу ему не совет дать, хочу сказать то, что вижу я - если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.

По словам Лукашенко, "не надо торпедировать переговорный процесс".
«
"Если из-за чего-то не можете договориться, ... оставьте на потом, прекратите войну, где гибнут не твои, чужие дети. Вот в чем главная проблема Зеленского, гибнут другие люди. Самое главное - ты потеряешь страну", - сказал президент Белоруссии.
"Подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев, а этого может и не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение", - отметил Лукашенко.
