"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ
Пленный боец ВСУ на видео от Минобороны РФ рассказал, что ему с сослуживцем приходилось делить один спальник на двоих. РИА Новости, 27.11.2025
Пленный военный ВСУ Король рассказал, что делил один спальник с сослуживцем