"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 27.11.2025
"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ
"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ
Пленный боец ВСУ на видео от Минобороны РФ рассказал, что ему с сослуживцем приходилось делить один спальник на двоих. РИА Новости, 27.11.2025
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
"Мы никому не нужны". Украинский пленный рассказал об условиях службы в ВСУ

Пленный военный ВСУ Король рассказал, что делил один спальник с сослуживцем

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пленный боец ВСУ на видео от Минобороны РФ рассказал, что ему с сослуживцем приходилось делить один спальник на двоих.
"У нас было холодно, находились мы вдвоем с сослуживцем, у нас был на двоих один спальник. Мы просили теплые вещи. Нам сбросили только по одной теплой кофте, но оно не спасало. Короче, нас бросили, я так вижу, что мы никому не нужны - ни ВСУ, ни своей стране", - сказал пленный Богдан Король.
Он добавил, что в украинской армии очень большие потери.
Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ
26 ноября, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
