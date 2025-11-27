Рейтинг@Mail.ru
ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира - РИА Новости, 27.11.2025
12:02 27.11.2025
ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира
ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира
Европарламент призывает к развертыванию международной миссии ООН на Украине после возможного заключения мирного соглашения, говорится в проекте резолюции по... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:02:00+03:00
2025-11-27T12:02:00+03:00
ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира

ЕП призвал к развертыванию миссию ООН на Украине после заключения соглашения

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Европарламент призывает к развертыванию международной миссии ООН на Украине после возможного заключения мирного соглашения, говорится в проекте резолюции по Украине в распоряжении РИА Новости.
Голосование по этому проекту пройдет в четверг около 12.00 по местному времени (около 14.00 мск).
"(ЕП - ред.) подчеркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения", - сказано в документе.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
21 марта, 19:03
 
