"У нас большие проблемы": в США заявили о катастрофе на Украине

«

"Теперь я не думаю, что эту войну можно урегулировать дипломатическим путем. Это трагично, но так оно и есть. <…> Этот вопрос будет решен на поле боя. И даже после того, как он будет решен на поле боя, мы не получим никакого значимого мирного соглашения. В итоге получится замороженный конфликт, который грозит вновь перерасти в настоящую войну, будь то на Украине или где-то еще в Восточной Европе. Так что у нас большие проблемы", — резюмировал Миршаймер.