"У нас большие проблемы": в США заявили о катастрофе на Украине
05:03 27.11.2025 (обновлено: 09:52 27.11.2025)
"У нас большие проблемы": в США заявили о катастрофе на Украине
"У нас большие проблемы": в США заявили о катастрофе на Украине

Миршаймер: глупости об Украине в НАТО породили настоящую войну для Запада

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Стратегические просчеты относительно будущего Киева в Североатлантическом альянсе делают страны Запада ответственными за катастрофу украинского народа, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины. Поэтому меня глубоко возмущает, когда люди, выступавшие за вступление Киева в альянс, а затем за разжигание войны, претендуют на моральное превосходство. Возможно, поначалу они считали себя морально правыми, подталкивая Украину к этому пути. Но учитывая, как все обернулось, именно они повергли украинский народ в катастрофу", — сказал ученый.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине
Вчера, 02:10
По словам эксперта, сложившаяся ситуация неразрешима в дипломатическом измерении. В этом контексте Соединенные Штаты и Европа сталкиваются с крупнейшими вызовами своей безопасности из-за собственных стратегических просчетов.
"Теперь я не думаю, что эту войну можно урегулировать дипломатическим путем. Это трагично, но так оно и есть. <…> Этот вопрос будет решен на поле боя. И даже после того, как он будет решен на поле боя, мы не получим никакого значимого мирного соглашения. В итоге получится замороженный конфликт, который грозит вновь перерасти в настоящую войну, будь то на Украине или где-то еще в Восточной Европе. Так что у нас большие проблемы", — резюмировал Миршаймер.
В 2019 году в Конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины — одно из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ предупредили Зеленского о серьезной угрозе из-за решения Трампа
