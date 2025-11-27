"У нас большие проблемы": в США заявили о катастрофе на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Стратегические просчеты относительно будущего Киева в Североатлантическом альянсе делают страны Запада ответственными за катастрофу украинского народа, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины. Поэтому меня глубоко возмущает, когда люди, выступавшие за вступление Киева в альянс, а затем за разжигание войны, претендуют на моральное превосходство. Возможно, поначалу они считали себя морально правыми, подталкивая Украину к этому пути. Но учитывая, как все обернулось, именно они повергли украинский народ в катастрофу", — сказал ученый.
По словам эксперта, сложившаяся ситуация неразрешима в дипломатическом измерении. В этом контексте Соединенные Штаты и Европа сталкиваются с крупнейшими вызовами своей безопасности из-за собственных стратегических просчетов.
«
"Теперь я не думаю, что эту войну можно урегулировать дипломатическим путем. Это трагично, но так оно и есть. <…> Этот вопрос будет решен на поле боя. И даже после того, как он будет решен на поле боя, мы не получим никакого значимого мирного соглашения. В итоге получится замороженный конфликт, который грозит вновь перерасти в настоящую войну, будь то на Украине или где-то еще в Восточной Европе. Так что у нас большие проблемы", — резюмировал Миршаймер.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины — одно из условий России для урегулирования конфликта на Украине.