Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На Украине обсуждают возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он объяснил, что если не будет возможности обеспечить людей теплом, вся инфраструктура может перестать работать - электро и водоснабжение, коммуникации.