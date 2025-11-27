Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057879302.html
Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы
Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы - РИА Новости, 27.11.2025
Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы
На Украине обсуждают возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 27.11.2025
Медведчук заявил о возможной эвакуации из Киева, Харькова и Одессы

Медведчук: на Украине обсуждают эвакуацию из-за рисков отсутствия отопления

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На Украине обсуждают возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Электроэнергия, газ и инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность в полной мере, - это все сегодня в катастрофическом положении. И именно поэтому сегодня идут дискуссии насчет того, что, возможно, надо будет прибегнуть к тому, чтобы покидать большие города – тот же Киев, Днепр, Харьков, Одессу", - сказал Медведчук.
Дым на месте пожара в Киеве, Украина
На Украине сделали заявление об эвакуации Киева
5 ноября, 20:06
Он объяснил, что если не будет возможности обеспечить людей теплом, вся инфраструктура может перестать работать - электро и водоснабжение, коммуникации.
Ранее украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением. Кроме того, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что на Украине предстоящей зимой ожидаются также отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
