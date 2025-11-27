Рейтинг@Mail.ru
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 27.11.2025
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине - РИА Новости, 27.11.2025
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине
Нереалистичность киевского режима в вопросе мирного урегулирования лишает Украину возможности диктовать что-либо России, заявил военный аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
скотт риттер
владимир путин
россия
киев
украина
россия
киев
в мире, украина, вооруженные силы украины, скотт риттер, владимир путин, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Владимир Путин, Россия, Киев
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине

Аналитик Риттер: Украина не может ничего диктовать России

© AP Photo / Mariam Zuhaib Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нереалистичность киевского режима в вопросе мирного урегулирования лишает Украину возможности диктовать что-либо России, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
«

"Украина неспособна идти на необходимые компромиссы. Украина продолжает настаивать на проведении переговоров, которые отразят ее победу в этом конфликте <…> Украина не может ничего диктовать. Россия может диктовать все", — сказал он.

По мнению эксперта, основная тема переговоров между Вашингтоном и Киевом сегодня — это возвращение последнего к реальности.
«

"Вот почему министр армии Дрисколл (спецпредставитель президента США по Украине. — Прим. ред.) поехал в Киев и сказал: "Вы проигрываете этот конфликт. Вам не исправить ситуацию. Вам будет только хуже, вас ждет полный военный крах, и никто ничем не сможет вам помочь. Вам нужно принять эти условия сейчас, потому что, если мы уйдем из-за этого стола, то Украины уже не будет", — добавил Риттер.

При этом отказ Киева от предложенных условий поставит под угрозу физическое существование главы режима, считает он.
«
"Украине нужно сказать, что невыполнение российских требований повлечет за собой тяжелые последствия. <…> И Зеленский должен понять, что это означает буквально его смерть. Я имею в виду, что этому человеку недолго осталось жить на этом свете", — заключил аналитик.
Мирная инициатива США

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Владимир Путин, Россия, Киев
 
 
Заголовок открываемого материала