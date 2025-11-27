"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нереалистичность киевского режима в вопросе мирного урегулирования лишает Украину возможности диктовать что-либо России, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
"Украина неспособна идти на необходимые компромиссы. Украина продолжает настаивать на проведении переговоров, которые отразят ее победу в этом конфликте <…> Украина не может ничего диктовать. Россия может диктовать все", — сказал он.
По мнению эксперта, основная тема переговоров между Вашингтоном и Киевом сегодня — это возвращение последнего к реальности.
"Вот почему министр армии Дрисколл (спецпредставитель президента США по Украине. — Прим. ред.) поехал в Киев и сказал: "Вы проигрываете этот конфликт. Вам не исправить ситуацию. Вам будет только хуже, вас ждет полный военный крах, и никто ничем не сможет вам помочь. Вам нужно принять эти условия сейчас, потому что, если мы уйдем из-за этого стола, то Украины уже не будет", — добавил Риттер.
При этом отказ Киева от предложенных условий поставит под угрозу физическое существование главы режима, считает он.
"Украине нужно сказать, что невыполнение российских требований повлечет за собой тяжелые последствия. <…> И Зеленский должен понять, что это означает буквально его смерть. Я имею в виду, что этому человеку недолго осталось жить на этом свете", — заключил аналитик.
Мирная инициатива США
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
