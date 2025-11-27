Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о "российской угрозе" после речи Путина - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ugroza-2058199739.html
На Западе сделали громкое заявление о "российской угрозе" после речи Путина
На Западе сделали громкое заявление о "российской угрозе" после речи Путина - РИА Новости, 27.11.2025
На Западе сделали громкое заявление о "российской угрозе" после речи Путина
Любой адекватный человек должен понимать, что заявление Владимира Путина о том, что Москва не хочет нападать на Европу – это чистая правда, отметил журналист... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:19:00+03:00
2025-11-27T21:19:00+03:00
в мире
европа
россия
москва
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_0:52:3406:1968_1920x0_80_0_0_d501081dc2a1d2c73a1460b68a104494.jpg
https://ria.ru/20251127/signal-2058180707.html
https://ria.ru/20251127/evropa-2058107703.html
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_850993a7afd41a9f74015c97707105ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, москва, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Европа, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
На Западе сделали громкое заявление о "российской угрозе" после речи Путина

Фази: Путин говорит правду, когда заявляет, что не хочет нападать на Европу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Любой адекватный человек должен понимать, что заявление Владимира Путина о том, что Москва не хочет нападать на Европу – это чистая правда, отметил журналист Томас Фази в соцсети X после выступления российского лидера в Бишкеке.
"Эта угроза придумана для того, чтобы оправдать милитаризацию в Европе и полный захват континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО", — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ключевой сигнал". В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 19:25
Так журналист прокомментировал заявление Путина по итогам визита в Киргизию о том, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал утверждения, что Россия собирается напасть на Европу
Вчера, 17:08
 
В миреЕвропаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала