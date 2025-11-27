Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты представляют наибольшую угрозу для США, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.
«
"Эта атака подчеркивает основную угрозу национальной безопасности, стоящую перед нашей нацией. Прошлая администрация позволила проникнуть в страну 20 миллионам непроверенных и неизвестных иностранцев".
По словам политика, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для существования.
«
"Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который прибыл в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Его доставила администрация Байдена в сентябре 2021 года теми самыми печально известными рейсами, о которых тогда все говорили".
Дональд Трамп
президент США
Другие заявления Трампа:
власти должны проверить каждого иностранца, приехавшего в США из Афганистана при Джо Байдене, нужно выдворять тех, кому не место в стране;
Вашингтон не будет терпеть нападения на закон и порядок со стороны людей, которые "вообще не должны находиться в стране", злоумышленника ждет максимально возможное наказание;
Пентагон дополнительно мобилизует 500 бойцов Нацгвардии для отправки в столицу.
Инцидент произошел в среду, пострадали два нацгвардейца. Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация.
Полиция задержала подозреваемого. Место преступления оцепили, туда прибыли федеральные агенты. Стрельба произошла в районе, где расположены дипломатические учреждения. Очевидцы рассказали, что слышали две очереди выстрелов.
Как отметил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, подозреваемый в прошлом работал в Афганистане на правительственные структуры США. По данным NBC, он получил убежище в стране в этом году.
В администрации США подтвердили РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы. Территорию оцепили и усилили охрану.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.