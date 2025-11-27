Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне
05:35 27.11.2025 (обновлено: 09:08 27.11.2025)
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне
Нелегальные мигранты представляют наибольшую угрозу для США, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. РИА Новости, 27.11.2025
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты представляют наибольшую угрозу для США, заявил президент Дональд Трамп в обращении к нации после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне.
«
"Эта атака подчеркивает основную угрозу национальной безопасности, стоящую перед нашей нацией. Прошлая администрация позволила проникнуть в страну 20 миллионам непроверенных и неизвестных иностранцев".
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Дональд Трамп
президент США
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
1 из 5
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
2 из 5
© AP Photo

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo
3 из 5
© AP Photo

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo
4 из 5
© AP Photo

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo
5 из 5

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
1 из 5

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
2 из 5

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo
3 из 5

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo
4 из 5

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне.

© AP Photo
5 из 5
По словам политика, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для существования.
«

"Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который прибыл в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Его доставила администрация Байдена в сентябре 2021 года теми самыми печально известными рейсами, о которых тогда все говорили".

Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Дональд Трамп
президент США
Другие заявления Трампа:
  • власти должны проверить каждого иностранца, приехавшего в США из Афганистана при Джо Байдене, нужно выдворять тех, кому не место в стране;
  • Вашингтон не будет терпеть нападения на закон и порядок со стороны людей, которые "вообще не должны находиться в стране", злоумышленника ждет максимально возможное наказание;
  • Пентагон дополнительно мобилизует 500 бойцов Нацгвардии для отправки в столицу.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
Вчера, 04:13

Что известно о стрельбе

Инцидент произошел в среду, пострадали два нацгвардейца. Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация.
Полиция задержала подозреваемого. Место преступления оцепили, туда прибыли федеральные агенты. Стрельба произошла в районе, где расположены дипломатические учреждения. Очевидцы рассказали, что слышали две очереди выстрелов.
Как отметил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, подозреваемый в прошлом работал в Афганистане на правительственные структуры США. По данным NBC, он получил убежище в стране в этом году.
В администрации США подтвердили РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы. Территорию оцепили и усилили охрану.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
Вчера, 04:26
 
В миреВашингтонДональд ТрампАфганистанСШАСтрельба у Белого дома в ВашингтонеДжо БайденПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
