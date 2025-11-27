Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне

«

"Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который прибыл в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Его доставила администрация Байдена в сентябре 2021 года теми самыми печально известными рейсами, о которых тогда все говорили".