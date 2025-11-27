В Уфе вырубят более гектара хвойных деревьев из-за заражения короедом

УФА, 27 ноя – РИА Новости. Специалисты вырубят в Уфе более 1 гектара хвойных деревьев, которые начали сохнуть из-за заражения короедом-типографом, сообщил главный лесничий муниципального учреждения "Горзеленхоз" Специалисты вырубят в Уфе более 1 гектара хвойных деревьев, которые начали сохнуть из-за заражения короедом-типографом, сообщил главный лесничий муниципального учреждения "Горзеленхоз" Максим Щербаков

В ходе брифинга Щербаков рассказал, что факт заражения хвойных деревьев вдоль проспекта Дружбы народов вредителем короедом-типографом был выявлен лесной службой "Горзеленхоза" при патрулировании территории городских лесов Уфимского городского лесничества.

"Повлияла совокупность факторов – значительные изменения климата и гидрологических условий за последние 20 лет, в том числе засушливые периоды, и заболевания деревьев, заражение вредителями. Лес – это ведь живой организм. Тревожные признаки по данному участку были выявлены в прошлом году, ситуация развивалась стремительно, и на сегодняшний день требуется принятие конкретных мер", - сказал Щербаков.

Он пояснил, что на площади 0,84 гектара произошло усыхание и ослабление насаждений сибирской ели, а также еще большее ослабление деревьев на площади 0,9 гектара.

"Удаление деревьев является единственным способом борьбы с короедом-типографом. На первом участке необходимо провести выборочный снос деревьев – убрать порядка четверти деревьев, на втором рекомендована сплошная санитарная рубка", - сообщила исполняющая обязанности директора филиала федерального учреждения "Российский центр защиты леса Республики Башкортостан" Альфия Юсупова.

Щербаков добавил, что во избежание распространения вредителя убирать деревья будут зимой, а весной на этом месте высадят новые деревья.