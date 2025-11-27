https://ria.ru/20251127/udary-2057911523.html
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области
ВСУ атаковали энергетические объекты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.11.2025
БЕЛГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали энергетические объекты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", написал он в Telegram-канале
Глава региона отметил, что силы ПВО перехватили воздушные цели.
По данным Минобороны, ночью над Белгородской областью сбили 52 украинских беспилотника.
На прошлой неделе противник нанес серию ударов по энергообъектам в России. Без электричества оставались около 800 тысяч жителей. Целями атак были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре.
В свою очередь, российская армия наносит удары на Украине исключительно по объектам, связанным с ВСУ.