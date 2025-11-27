Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 27.11.2025 (обновлено: 09:51 27.11.2025)
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области
ВСУ атаковали энергетические объекты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Белгородской области

Фрагмент снаряда
Фрагмент снаряда
Фрагмент снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали энергетические объекты в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что силы ПВО перехватили воздушные цели.

По данным Минобороны, ночью над Белгородской областью сбили 52 украинских беспилотника.

На прошлой неделе противник нанес серию ударов по энергообъектам в России. Без электричества оставались около 800 тысяч жителей. Целями атак были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре.
В свою очередь, российская армия наносит удары на Украине исключительно по объектам, связанным с ВСУ.
