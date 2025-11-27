Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко и Секиринский оценили новейшие на Конгрессе - РИА Новости, 27.11.2025
23:21 27.11.2025
Чернышенко и Секиринский оценили новейшие на Конгрессе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский ознакомились с экспозицией Конгресса молодых...
Чернышенко и Секиринский оценили новые разработки российских ученых на Конгрессе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский ознакомились с экспозицией Конгресса молодых ученых, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
"На выставке V Конгресса молодых ученых показали новейшие российские разработки. Более 60 экспонентов — ведущих вузов, компаний и научно-образовательных центров — представили свои научные достижения, высокотехнологичные решения и технологические новинки. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский оценили выставку V Конгресса молодых ученых", - говорится в сообщении.
На одном из стендов продемонстрировали отечественный абляционный импульсный плазменный двигатель VERA для малогабаритных спутников формата Кубсат. Отмечается, что он готов к серийному производству от компании СТАР и МИФИ. В настоящее время на орбиту Земли выведено 5 спутников-кубсатов, оснащенных данной разработкой, спутники используют для космической съемки, мониторинга лесных пожаров, навигации судов и исследования ионосферы Земли.
В пространстве НАША ЛАБА.ШКОЛА представили российское научное оборудование, а также игру "Инвазиум", разработанную в рамках инициативы "Научное волонтерство". Игра раскрывает проблему сокращения биоразнообразия растений из-за распространения инвазионных видов.
Вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Олег Нарайкин рассказал о перспективах развития ядерных технологий – Атомном проекте 2.0, и показал макеты ядерных энергетических установок большой и малой мощности. В будущем данные проекты планируется использовать в ядерной медицине, освоении Арктики и космического пространства.
Прототипы реабилитационных тренажеров, которые основаны на принципах пневматики и электромеханики представила 15-летняя Мария Панамарёва из города Верхний Уфалей Челябинской области. Предполагается, что тренажеры помогут людям восстановить двигательные способности рук и ног после травм и заболеваний нервной системы.
"Наш главный двигатель – это молодежная наука. Мы делаем на нее ставку. Друзья, вы не только сами горите новыми идеями, но и вдохновляете всех – включая своих наставников, которых вы удивляете, восхищаете своими результатами. Многие молодые исследователи уже возглавляют собственные коллективы – например, руководят молодежными лабораториями", – приводит слова Чернышенко пресс-служба Фонда.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус 26-28 ноября. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
