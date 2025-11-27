Рейтинг@Mail.ru
20:34 27.11.2025 (обновлено: 20:46 27.11.2025)
Эффективность разработок в науке зависит от госзаказов, считает Кобяков
Эффективность разработок в науке зависит от госзаказов, считает Кобяков

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков на КМУ-2025
Антон Кобяков на КМУ-2025
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Государство должно формулировать перед учеными заказ на конкретные разработки, а наука - их реализовывать, так итоги научных исследований смогут эффективнее внедряться в реальный сектор экономики, заявил советник президента России Антон Кобяков.
"Результаты научных исследований плохо внедряются в реальный сектор, надо это честно сказать… И в этой связи, конечно же, все мы с вами должны в первую очередь транслировать… что такой государственный заказ конкретной разработки должен появиться… Государство ставит цели, наука отвечает на вызов. И это одна из форм хорошего взаимодействия. Это надо повторить и сделать работу над ошибками", - сказал Кобяков на брифинге по подведению предварительных итогов V Конгресса молодых ученых.
Российская наука требует защиты от "охоты за мозгами", заявил Кобяков
Вчера, 20:28
В качестве примеров советник президента предложил случаи из истории: атомный проект, стратегические бомбардировщики как предтечи воздушных судов для магистральной гражданской авиации, послевоенный автопром, а также приборостроение.
Кроме того, Кобяков отметил, что российский бизнес пока еще не верит в отечественные разработки.
"Бизнес все еще не видит в университетах источник быстрых и практических решений. Такой разрыв - все равно порочный круг. И мы должны его разорвать, создавая совместные лаборатории, развивая проектное обучение с первого курса, приглашая практиков из индустрии читать лекции, проводить реальные научные исследования", - подчеркнул советник президента.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко
26 ноября, 18:41
 
