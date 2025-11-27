Эффективность разработок в науке зависит от госзаказов, считает Кобяков

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Государство должно формулировать перед учеными заказ на конкретные разработки, а наука - их реализовывать, так итоги научных исследований смогут эффективнее внедряться в реальный сектор экономики, заявил советник президента России Антон Кобяков.

"Результаты научных исследований плохо внедряются в реальный сектор, надо это честно сказать… И в этой связи, конечно же, все мы с вами должны в первую очередь транслировать… что такой государственный заказ конкретной разработки должен появиться… Государство ставит цели, наука отвечает на вызов. И это одна из форм хорошего взаимодействия. Это надо повторить и сделать работу над ошибками", - сказал Кобяков на брифинге по подведению предварительных итогов V Конгресса молодых ученых.

В качестве примеров советник президента предложил случаи из истории: атомный проект, стратегические бомбардировщики как предтечи воздушных судов для магистральной гражданской авиации, послевоенный автопром, а также приборостроение.

Кроме того, Кобяков отметил, что российский бизнес пока еще не верит в отечественные разработки.

"Бизнес все еще не видит в университетах источник быстрых и практических решений. Такой разрыв - все равно порочный круг. И мы должны его разорвать, создавая совместные лаборатории, развивая проектное обучение с первого курса, приглашая практиков из индустрии читать лекции, проводить реальные научные исследования", - подчеркнул советник президента.