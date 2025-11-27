Рейтинг@Mail.ru
В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад
15:42 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ubiystvo-2058063335.html
В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад
В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад - РИА Новости, 27.11.2025
В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад
Суд в Саратове отправил в колонию строгого режима одного из заказчиков и исполнителя заказного убийства 28-летней давности, следователи раскрыли преступление в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:42:00+03:00
2025-11-27T15:42:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
саратов
саратовская область
происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад

Суд в Саратове отправил в колонию заказчика и исполнителя убийства в 1997 году

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Саратове отправил в колонию строгого режима одного из заказчиков и исполнителя заказного убийства 28-летней давности, следователи раскрыли преступление в прошлом году по отпечаткам пальцев, сообщили в региональном СУСК.
"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области доказательства явились достаточными для признания виновными 59-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму) и 57-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму)", - рассказали в пресс-службе управления.
Волжский районный суд Саратова приговорил 59-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы, 57-летнего мужчину – к 11 годам лишения свободы, уточнили в СУСК. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Преступление было совершено в июне 1997 года, когда мужчина, которому сейчас 57 лет, совместно со своим другом, в отношении которого уголовное преследование прекращено с связи со смертью, решили привлечь к совершению убийства по найму знакомого (сейчас ему 59 лет), уточнили в СУСК. В качестве платы за убийство исполнителю пообещали 1500 долларов, он согласился.
Убийство, по данным следствия, было совершено на улице Новоржевская в Саратове в присутствии заказчиков. Киллер застрелил 45-летнего мужчину, сделав не менее шести выстрелов в голову и грудь. Преступление оставалось нераскрытым 27 лет.
"В августе 2024 года при очередной проверке по дактилоскопическим учетам органов внутренних дел установлено совпадение следов предполагаемого преступника, оставленными на месте убийства, со следами пальцев рук местного жителя, проходившего процедуру дактилоскопирования в связи с трудоустройством. В результате слаженной работы следователей регионального управления СК, ГУК (КЦ) СК России и оперативников ГУУР МВД России, ГУМВД России по Саратовской области после выявления данного факта с одним из фигурантов были проведены следственные и процессуальные действия, в ходе которых он рассказал об обстоятельствах случившегося, что позволило в дальнейшем задержать заказчика преступления", - рассказали о проделанной работе следователи.
