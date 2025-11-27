В Саратове вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном 28 лет назад

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Саратове отправил в колонию строгого режима одного из заказчиков и исполнителя заказного убийства 28-летней давности, следователи раскрыли преступление в прошлом году по отпечаткам пальцев, сообщили в региональном СУСК.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области доказательства явились достаточными для признания виновными 59-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму) и 57-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму)", - рассказали в пресс-службе управления.

Волжский районный суд Саратова приговорил 59-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы, 57-летнего мужчину – к 11 годам лишения свободы, уточнили в СУСК. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в июне 1997 года, когда мужчина, которому сейчас 57 лет, совместно со своим другом, в отношении которого уголовное преследование прекращено с связи со смертью, решили привлечь к совершению убийства по найму знакомого (сейчас ему 59 лет), уточнили в СУСК. В качестве платы за убийство исполнителю пообещали 1500 долларов, он согласился.

Убийство, по данным следствия, было совершено на улице Новоржевская в Саратове в присутствии заказчиков. Киллер застрелил 45-летнего мужчину, сделав не менее шести выстрелов в голову и грудь. Преступление оставалось нераскрытым 27 лет.