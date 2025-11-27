https://ria.ru/20251127/turtsiya-2058028249.html
Глава МИД Турции заявил о готовности поддерживать мирный процесс на Украине
Глава МИД Турции заявил о готовности поддерживать мирный процесс на Украине
Глава МИД Турции заявил о готовности поддерживать мирный процесс на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Германию в пятницу заявит о готовности страны поддерживать последние инициативы по урегулированию конфликта на...
2025-11-27T14:00:00+03:00
2025-11-27T14:00:00+03:00
2025-11-27T14:00:00+03:00
АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Германию в пятницу заявит о готовности страны поддерживать последние инициативы по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
По словам источника, Фидан
посетит Германию
28 ноября по приглашению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля. В ходе двусторонних контактов планируется обсудить мирный процесс по Украине
.
"Глава МИД Хакан Фидан подчеркнет готовность Турции
продолжать усилия по достижению справедливого и устойчивого мира, который будет принят всеми сторонами конфликта. Также будет подтверждена готовность содействовать шагам, предпринятым в этом направлении в последнее время", - сказал источник.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооружённым путём, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.