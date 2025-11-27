Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции заявил о готовности поддерживать мирный процесс на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
14:00 27.11.2025
Глава МИД Турции заявил о готовности поддерживать мирный процесс на Украине
Глава МИД Турции заявил о готовности поддерживать мирный процесс на Украине

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Германию в пятницу заявит о готовности страны поддерживать последние инициативы по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
По словам источника, Фидан посетит Германию 28 ноября по приглашению министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля. В ходе двусторонних контактов планируется обсудить мирный процесс по Украине.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Источник: Эрдоган обсудит урегулирование на Украине с Совбезом Турции
26 ноября, 09:44
"Глава МИД Хакан Фидан подчеркнет готовность Турции продолжать усилия по достижению справедливого и устойчивого мира, который будет принят всеми сторонами конфликта. Также будет подтверждена готовность содействовать шагам, предпринятым в этом направлении в последнее время", - сказал источник.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Эрдоган надеется, что прямые переговоры по Украине пройдут в Стамбуле
25 ноября, 21:45
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооружённым путём, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совбез Турции заявил о риске эскалации конфликта на Украине
26 ноября, 19:20
 
