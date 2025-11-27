Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили шансы на урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 27.11.2025
02:53 27.11.2025
В Турции оценили шансы на урегулирование украинского конфликта
В Турции оценили шансы на урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 27.11.2025
В Турции оценили шансы на урегулирование украинского конфликта
Надежда на достижение урегулирования украинского конфликта есть с учетом усталости европейских стран от коррупционного скандала на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2025
В Турции оценили шансы на урегулирование украинского конфликта

Политолог Сезер связал надежду на решение конфликта на Украине с усталостью ЕС

СТАМБУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Надежда на достижение урегулирования украинского конфликта есть с учетом усталости европейских стран от коррупционного скандала на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
"Это сложная задача, но какой-то проблеск надежды есть. Европу утомили обвинения в коррупции в адрес Зеленского и его окружения. Уже и у них возникло много вопросов в отношении Зеленского", - заявил Сезер.
По его мнению, президент США Дональд Трамп в этот раз намерен все же дойти до конца в задаче урегулирования конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
