Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт - РИА Новости, 27.11.2025
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт
Одобрение правительством России проекта соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией - чрезвычайно позитивный шаг для туротрасли РФ, Королевство является
2025-11-27T21:30:00+03:00
2025-11-27T21:30:00+03:00
2025-11-27T21:59:00+03:00
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт
Домостроева: безвиз с Саудовской Аравией позитивно повлияет на туротрасль РФ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одобрение правительством России проекта соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией - чрезвычайно позитивный шаг для туротрасли РФ, Королевство является перспективным массовым направлением для российских туристов, сказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева.
Правительство России
одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией
о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено ранее в четверг на портале официального опубликования правовых актов.
"Это чрезвычайно позитивный и стратегически важный шаг для туристической отрасли. Саудовская Аравия стремительно формируется как перспективное массовое направление для российских туристов: уже запущены прямые рейсы двух авиаперевозчиков, активно развиваются новые курорты на побережье Красного моря
, создаётся современная туристическая инфраструктура", - сказала Домостроева.
По ее словам, Саудовская Аравия обладает огромным потенциалом для культурно-исторического, событийного и приключенческого туризма.
"Мы отмечаем стабильный спрос не только на размещение на побережье Джидды
и в курортной зоне Красного моря, но и на экскурсионные программы, а также туры на крупные фестивали. Уверены, что переход к безвизовому режиму станет мощным стимулом для увеличения туристического потока и расширения деловых и культурных связей между нашими странами", - добавила она.
Что касается въездного туризма, по словам Домостроевой, Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов. "Это говорит о высоком уровне взаимного интереса и возможностях дальнейшего роста", - заключила она.