Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт
Туризм
Туризм
 
21:30 27.11.2025 (обновлено: 21:59 27.11.2025)
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт - РИА Новости, 27.11.2025
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт
Одобрение правительством России проекта соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией - чрезвычайно позитивный шаг для туротрасли РФ, Королевство является РИА Новости, 27.11.2025
Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт

Домостроева: безвиз с Саудовской Аравией позитивно повлияет на туротрасль РФ

© iStock.com / marchmeena29Девушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© iStock.com / marchmeena29
Девушка в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одобрение правительством России проекта соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией - чрезвычайно позитивный шаг для туротрасли РФ, Королевство является перспективным массовым направлением для российских туристов, сказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева.
Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено ранее в четверг на портале официального опубликования правовых актов.
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году
26 ноября, 21:15
"Это чрезвычайно позитивный и стратегически важный шаг для туристической отрасли. Саудовская Аравия стремительно формируется как перспективное массовое направление для российских туристов: уже запущены прямые рейсы двух авиаперевозчиков, активно развиваются новые курорты на побережье Красного моря, создаётся современная туристическая инфраструктура", - сказала Домостроева.
По ее словам, Саудовская Аравия обладает огромным потенциалом для культурно-исторического, событийного и приключенческого туризма.
"Мы отмечаем стабильный спрос не только на размещение на побережье Джидды и в курортной зоне Красного моря, но и на экскурсионные программы, а также туры на крупные фестивали. Уверены, что переход к безвизовому режиму станет мощным стимулом для увеличения туристического потока и расширения деловых и культурных связей между нашими странами", - добавила она.
Что касается въездного туризма, по словам Домостроевой, Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов. "Это говорит о высоком уровне взаимного интереса и возможностях дальнейшего роста", - заключила она.
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде
26 ноября, 14:00
 
ТуризмСаудовская АравияРоссияКрасное мореРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Интурист
 
 
