Безвиз с Саудовской Аравией полезен российской туротрасли, считает эксперт

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одобрение правительством России проекта соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией - чрезвычайно позитивный шаг для туротрасли РФ, Королевство является перспективным массовым направлением для российских туристов, сказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева.

Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено ранее в четверг на портале официального опубликования правовых актов.

"Это чрезвычайно позитивный и стратегически важный шаг для туристической отрасли. Саудовская Аравия стремительно формируется как перспективное массовое направление для российских туристов: уже запущены прямые рейсы двух авиаперевозчиков, активно развиваются новые курорты на побережье Красного моря , создаётся современная туристическая инфраструктура", - сказала Домостроева.

По ее словам, Саудовская Аравия обладает огромным потенциалом для культурно-исторического, событийного и приключенческого туризма.

"Мы отмечаем стабильный спрос не только на размещение на побережье Джидды и в курортной зоне Красного моря, но и на экскурсионные программы, а также туры на крупные фестивали. Уверены, что переход к безвизовому режиму станет мощным стимулом для увеличения туристического потока и расширения деловых и культурных связей между нашими странами", - добавила она.