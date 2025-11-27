Спикер нижегородского парламента Люлин представил нового тренера ФК "Химик"

"Андрей Блажко не чужд нижегородскому футболу, поскольку в начале нулевых выступал за команду "Торпедо-Виктория". Позднее работал в качестве главного тренера с ижевским "Зенитом", "Ладой" (Тольятти). В этом сезоне вёл к победе пермский "Амкар", нашего принципиального противника. И хотя Блажко покинул свой пост на экваторе сезона, считаю, именно его опыт, схема игры и наработки позволили пермякам обойти нас на 1 очко и стать победителями. Будем исправлять ошибки и делать "Химик" лучшим. Уверен, что новый главный тренер справится", - написал Люлин на платформе Max.