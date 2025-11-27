https://ria.ru/20251127/trener-2058173624.html
Спикер нижегородского парламента Люлин представил нового тренера ФК "Химик"
Спикер нижегородского парламента Люлин представил нового тренера ФК "Химик" - РИА Новости, 27.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин представил нового тренера ФК "Химик"
Новым главным тренером футбольного клуба "Химик" (Дзержинск) станет Андрей Блажко, сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
2025-11-27T19:03:00+03:00
2025-11-27T19:03:00+03:00
2025-11-27T19:41:00+03:00
Спикер нижегородского парламента Люлин представил нового тренера ФК "Химик"
Новым главным тренером "Химика" станет Андрей Блажко
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Новым главным тренером футбольного клуба "Химик" (Дзержинск) станет Андрей Блажко, сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Кандидатура одобрена правлением клуба.
"Андрей Блажко не чужд нижегородскому футболу, поскольку в начале нулевых выступал за команду "Торпедо-Виктория". Позднее работал в качестве главного тренера с ижевским "Зенитом", "Ладой" (Тольятти). В этом сезоне вёл к победе пермский "Амкар", нашего принципиального противника. И хотя Блажко покинул свой пост на экваторе сезона, считаю, именно его опыт, схема игры и наработки позволили пермякам обойти нас на 1 очко и стать победителями. Будем исправлять ошибки и делать "Химик" лучшим. Уверен, что новый главный тренер справится", - написал Люлин на платформе Max.
Он также сообщил, что испытывает "огромное чувство благодарности и уважения" к уходящему из клуба Сергею Передне. "Он создал "Химик" с нуля, сформировал команду с характером. С ним "Химик" в 2023-м выходил в "серебро". Чтобы двигаться дальше в спорте, нужны перемены. Это нормально. Мы расстаемся, но не прощаемся. Спасибо Сергею Александровичу за отличную работу", - заявил Люлин.