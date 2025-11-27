Трамп доверяет Дрисколлу, поэтому привлек его к переговорам, сообщает NBC

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доверяет своему министру армии Дэниэлу Дрисколлу, поэтому привлек его к переговорам по украинскому урегулированию, кроме того, он и так собирался посетить Украину для участия в других переговорах, сообщает NBC со ссылкой на официальное лицо.
"Роль министра Дрисколла была расширена, потому что он в любом случае собирался на Украину для участия в переговорах о технологиях беспилотников и боевом потенциале вооруженных сил, так что имело смысл привлечь его к этим переговорам с украинцами (об урегулировании - ред.) в тот момент, честно говоря, из чистого совпадения, а также потому что он, опять-таки, доверенный игрок в команде президента", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.
По информации NBC, Дрисколл попал в "орбиту внимания" Трампа благодаря своему близкому другу, вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.
"В разгаре переговоров он может без колебаний принимать решения, переходить ли к следующему шагу или нет, потому что он знает и уверен в своих целях. Он знает, где проходят красные линии", - сообщил другой источник телеканала среди официальных лиц.
Ранее сообщалось, что Дрисколл на прошлой и текущей неделе принимал участие во встречах по обсуждению урегулирования на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.