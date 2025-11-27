https://ria.ru/20251127/tramp-2058142955.html
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова
2025-11-27T16:28:00+03:00
2025-11-27T16:28:00+03:00
2025-11-27T18:03:00+03:00
в мире
гондурас
карибское море
сша
мария захарова
дональд трамп
гондурас
карибское море
сша
В мире, Гондурас, Карибское море, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и приближающиеся там президентские выборы, заявляя о поддержке одного из кандидатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Трамп выразил надежду в своей соцсети Truth Social, что победу на президентских выборах в Гондурасе одержит кандидат от Национальной партии Тито Асфура.
"Фактически, лидер иностранной державы дает прямые рекомендации народу независимой страны, как ему голосовать на выборах. Налицо, конечно, грубое вмешательство в избирательный процесс и внутренние дела суверенного государства", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как подчеркнула Захарова
, высказывания Трампа
сделаны в то время, когда в Карибском море
размещена американская армада, присутствие которой является "неприкрытым давлением на все непокоренные страны", находящиеся в орбите интересов США
.
"Мы исходим из того, что народ Гондураса
в соответствии с национальным законодательством и чувством собственного достоинства сделает свой осознанный подлинно демократический, а не навязываемый кем-либо извне выбор", - подчеркнула она.
Очередные президентские выборы в Гондурасе пройдут 30 ноября. По данным ЦИК, правом голоса обладают 6,52 миллиона избирателей.