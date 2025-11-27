Рейтинг@Mail.ru
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2025
16:28 27.11.2025 (обновлено: 18:03 27.11.2025)
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова
Президент США Дональд Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и приближающиеся там президентские выборы, заявляя о поддержке одного из кандидатов,... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
гондурас
карибское море
сша
мария захарова
дональд трамп
в мире, гондурас, карибское море, сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Гондурас, Карибское море, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса, заявила Захарова

Захарова заявила о вмешательстве Трампа во внутренние дела Гондураса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и приближающиеся там президентские выборы, заявляя о поддержке одного из кандидатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Трамп выразил надежду в своей соцсети Truth Social, что победу на президентских выборах в Гондурасе одержит кандидат от Национальной партии Тито Асфура.
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
18 ноября, 09:16
"Фактически, лидер иностранной державы дает прямые рекомендации народу независимой страны, как ему голосовать на выборах. Налицо, конечно, грубое вмешательство в избирательный процесс и внутренние дела суверенного государства", - сказала Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как подчеркнула Захарова, высказывания Трампа сделаны в то время, когда в Карибском море размещена американская армада, присутствие которой является "неприкрытым давлением на все непокоренные страны", находящиеся в орбите интересов США.
"Мы исходим из того, что народ Гондураса в соответствии с национальным законодательством и чувством собственного достоинства сделает свой осознанный подлинно демократический, а не навязываемый кем-либо извне выбор", - подчеркнула она.
Очередные президентские выборы в Гондурасе пройдут 30 ноября. По данным ЦИК, правом голоса обладают 6,52 миллиона избирателей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа
10 ноября, 19:28
 
