Путин ответил на вопрос о составе делегации США на переговорах в России
Президент США Дональд Трамп определит, кто будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Москве на следующей неделе, заявил... РИА Новости, 27.11.2025
